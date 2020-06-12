Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta yok!
Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayern Münih'e yıldız futbolcusu Thiago Alcantara'dan kötü haber geldi. Almanya Kupası'nda oynanan Frankfurt maçında sakatlanan İspanyol orta sahanın kasığından operasyon geçirdiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bayern Münih Kulübü, Almanya Kupası yarı finalinde Eintracht Frankfurt'a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara'nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.
Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara'nın 4 Temmuz'da Bayer Leverkusen ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi.
Thiago Alcantara, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.
- 12.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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