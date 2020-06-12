Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta yok! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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'te 3 hafta yok!

Bayern Münih'te Thiago Alcantara 3 hafta yok!

'da şampiyonluğa koşan 'e yıldız futbolcusu 'dan kötü haber geldi. 'nda oynanan Frankfurt maçında sakatlanan İspanyol orta sahanın kasığından operasyon geçirdiği ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ekibi 'in İspanyol orta saha oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih Kulübü, yarı finalinde 'a karşı 2-1 kazanılan maçta sakatlanan Alcantara'nın kasığından operasyon geçirdiğini duyurdu.

Üç hafta forma giyemeyeceği açıklanan 29 yaşındaki Alcantara'nın 4 Temmuz'da ile oynanacak kupa finaline yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

Thiago Alcantara, bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

  1. 12.06.2020
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