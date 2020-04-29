Ozan Kabak Avrupa'nın yıldız adayları arasında gösterildi
İspanyol Marca gazetesi, yakın zamanda Avrupa futboluna damga vuracak 5 merkez savunma oyuncusunu seçti. Yapılan seçimlerde futbolcuların istatistiklerine baş vuran gazete, Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı da listeye ekledi. Yapılan haberde ayrıca Ozan Kabak'ın Barcelona'nın tecrübeli ismi Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.
İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti. Oyuncu seçimlerinde istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı da listesine dahil etti.
Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Real Sociedad'dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den 23 yaşındaki Pau Torres'e de yer verildi.
"PIQUE'DEN DAHA İYİ"
Ayrıca haberde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın pas istatistikleri dışında, top kapma, top çalma, uzaklaştırma ve hava topu kazanma istatistiklerinin hepsinde Gerard Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 23:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan Kabak Avrupa'nın yıldız adayları arasında gösterildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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