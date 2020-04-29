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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak'a büyük onur! O listeye girdi

Avrupa'nın yıldız adayları arasında gösterildi

Ozan Kabak Avrupa'nın yıldız adayları arasında gösterildi

İspanyol Marca gazetesi, yakın zamanda Avrupa futboluna damga vuracak 5 merkez savunma oyuncusunu seçti. Yapılan seçimlerde futbolcuların istatistiklerine baş vuran gazete, Milli futbolcumuz 'ı da listeye ekledi. Yapılan haberde ayrıca Ozan Kabak'ın 'nın tecrübeli ismi Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.

'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti. Oyuncu seçimlerinde istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcumuz 'ı da listesine dahil etti.

Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı , 'dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den 23 yaşındaki Pau Torres'e de yer verildi.

"PIQUE'DEN DAHA İYİ"

Ayrıca haberde ekiplerinden 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın pas istatistikleri dışında, top kapma, top çalma, uzaklaştırma ve hava topu kazanma istatistiklerinin hepsinde Gerard Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 23:20
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