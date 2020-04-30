Bayern Münih'ten Flick'e maskeli imza töreni!
Alman devi Bayern Münih, Kasım 2019'da Niko kovac'ın yerine takımın başına getirdiği Hans Flick'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 55 yaşındaki Alman teknik adamın imza töreni sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenirken, törene katılanların Bayern armalı maskeler kullanması da dikkat çekti.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, daha önce sezon sonuna kadar takımı çalıştırma konusunda anlaşmaya vardığı Hans Flick'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Corona virüs salgını sebebiyle futbola ara verilen Almanya'da liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Bundesliga devi Bayern Münih iç transfer hamlelerine devam ediyor.
Bavyera temsilcisi, Thomas Müller, Kingsley Coman ve Alphonso Davies'in ardından şimdi de teknik direktör Hans Flick ile nikah tazeledi. Alman devinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adamla 2023 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi.
TAKIMI LİDERLİĞE TAŞIDI
Kırmızı beyazlı takım Niko Kovac'ın takımdan ayrılmasının ardından koltuğu sezon sonuna kadar 55 yaşındaki isme emanet etmişti. Yardımcı antrenörlüğün teknik direktörlüğe adım atan Flick aldığı başarılı sonuçların ardından Bayern'i ligde liderlik koltuğuna taşımıştı.
Öte yandan imza töreninde sosyal mesafe kuralına uyulması ve Bayern logolu maskeler takılması dikkat çekti.
- 30.04.2020
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