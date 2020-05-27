Bayern zirvede arayı açtı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern zirvede arayı açtı

Bayern zirvede arayı açtı

Bayern zirvede arayı açtı

Bundesliga'da lider durumda bulunan , takipçisi 'u deplasmanda yenerek puan farkını 7'ye çıkardı.

Bundesliga'da lider durumda bulunan , takipçisi 'u deplasmanda yenerek puan farkını 7'ye çıkardı. 43. dakikada Kimmich'in attığı golle soyunca odasına 1-0 önde giden Bayern, ikinci yarıda da bu skoru korumayı başardı.

  1. 27.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern zirvede arayı açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA