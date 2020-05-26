Bayer Leverkusen 1-4 Wolfsburg | ÖZET İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Leverkusen'e evinde soğuk duş!

1-4 Wolfsburg | ÖZET İZLE

Bayer Leverkusen 1-4 Wolfsburg | ÖZET İZLE

'nın 28. haftasında Wolfsburg'u konuk eden , rakibine 4-1'lik skorla boyun eğerek, ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Avrupa Ligi için dev bir adım atan Wolfsburg'un gollerini Pongracic (2), Arnold ve Steffen kaydetti.

'da sezonu ilk 4 sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen , 28. haftada büyük şok yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, konuk ettiği Wolfsburg'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Konuk takıma zaferi getiren golleri 43 ve 75'te Marin Pongracic, 64'te Maxi Arnold ile 67'de Renato Steffen kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 85'te Julian Baumgartlinger'den geldi.

7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leverkusen 53 puanla 5. sıraya gerilerken, 6. sıradaki Wolfsburg ise puanını 42'ye çıkardı.

BUNDESLIGA'DA GECENİN DİĞER SONUÇLARI:
3-3 Freiburg

0-0 B. Mönchengladbach

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 00:53
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