Bayer Leverkusen 1-4 Wolfsburg | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'da sezonu ilk 4 sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Bayer Leverkusen, 28. haftada büyük şok yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, konuk ettiği Wolfsburg'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Konuk takıma zaferi getiren golleri 43 ve 75'te Marin Pongracic, 64'te Maxi Arnold ile 67'de Renato Steffen kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 85'te Julian Baumgartlinger'den geldi.

7 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leverkusen 53 puanla 5. sıraya gerilerken, 6. sıradaki Wolfsburg ise puanını 42'ye çıkardı.

BUNDESLIGA'DA GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

Eintracht Frankfurt 3-3 Freiburg