RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi.

RedBull Arena'da oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Hertha Berlin, Grujic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 24'ü gösterirken Leipzig, Klostermann ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında ev sahibi ekip, Patrik Schick'in attığı golle 2-1 öne geçti.

82. dakikada penaltı kazanan deplasman ekibi, Piatek'in atışında golü buldu ve durumu 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Leipzig 55 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Hertha Berlin ise 35 puanla maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.