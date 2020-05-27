RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, RedBull Arena'da konuk ettiği Hertha Berlin ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi.
RedBull Arena'da oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Hertha Berlin, Grujic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 24'ü gösterirken Leipzig, Klostermann ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 51. dakikasında ev sahibi ekip, Patrik Schick'in attığı golle 2-1 öne geçti.
82. dakikada penaltı kazanan deplasman ekibi, Piatek'in atışında golü buldu ve durumu 2-2'ye getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Leipzig 55 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Hertha Berlin ise 35 puanla maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 21:47
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