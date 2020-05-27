RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Leipzig'e evinde Hertha çelmesi!

2-2 | MAÇ SONUCU

RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU

'nın 28. haftasında , RedBull Arena'da konuk ettiği ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Bundesliga'nın 28. haftasında ile karşı karşıya geldi.

RedBull Arena'da oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Hertha Berlin, Grujic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 24'ü gösterirken Leipzig, Klostermann ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında ev sahibi ekip, Patrik Schick'in attığı golle 2-1 öne geçti.

82. dakikada penaltı kazanan deplasman ekibi, Piatek'in atışında golü buldu ve durumu 2-2'ye getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Leipzig 55 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Hertha Berlin ise 35 puanla maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 21:47
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