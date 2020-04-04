Almanya'da ligler ne zaman başlayacak? İşte hedeflenen tarih
Almanya Kulüpler Birliği Başkanlık Kulübü, corona virüsü salgını sonrası 2 Nisan'a kadar ertelenen Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti. Sabah Gazetesi Almanya muhabiri İsmail Erel konuyla ilgili A Spor'a konuşurken, Kulüpler Birliği'nin maçları mayıs ayının ilk haftasında başlatmayı hedeflediğini söyledi.
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