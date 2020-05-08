Bundesliga 16 Mayıs’ta

Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. Böylece Almanya Ligi, 16 Mayıs'taki 6 maçla start alacak. Öte yandan FIFA izin verirse maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapmak için oylama yapılacak.