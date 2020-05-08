Bundesliga 16 Mayıs’ta
Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde corona virüsü sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.
Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. Böylece Almanya Ligi, 16 Mayıs'taki 6 maçla start alacak. Öte yandan FIFA izin verirse maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapmak için oylama yapılacak.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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