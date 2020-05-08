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08 Mayıs 2020, Cuma
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Bundesliga ’ta

Bundesliga 16 Mayıs’ta

Başbakanı , geçtiğimiz günlerde corona virüsü sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

Bundesliga yönetimi, ligin 'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. Böylece Ligi, 16 Mayıs'taki 6 maçla start alacak. Öte yandan izin verirse maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapmak için oylama yapılacak.

  1. 8.5.2020
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