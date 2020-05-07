Miroslav Klose yardımcı antrenör olarak Bayern Münih'e döndü - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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yardımcı antrenör olarak 'e döndü

Miroslav Klose yardımcı antrenör olarak Bayern Münih'e döndü

Son dakika haberleri... (Bundesliga) ekibi , eski golcüsü 'yi yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Klose ile 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Klose'nin teknik direktör 'in yardımcılığını yapacağı belirtildi.

Flick'in diğer yardımcısı Danny Röhl'ün sözleşmesinin de 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Takımda görev almak için sabırsızlandığını kaydeden Klose, "Hansi Flick ile geçirdiğimiz yıllardan beri birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Profesyonel ve kişisel olarak da birbirimize güveniyoruz. Umarım, tecrübemi 'in sportif hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için kullanabilirim." açıklamasını yaptı.

tarihinin ve Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu olan , 2016 yılında aktif spor hayatına nokta koymuştu.

  1. 07.05.2020
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