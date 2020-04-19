Emre Can'dan eski hocasına şok sözler!

Alman devi Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can, eski hocası Maurizio Sarri hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Türk asıllı Alman yıldız, Juventus'ta forma giydiği dönemde İtalyan teknik adamın kendisine yeteri kadar şans vermediğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK İYİ MAÇLAR ÇIKARMIŞTIM"

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bild' e yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Juventus'un önemli bir parçasıydım. Şampiyonluğu hak etmiştik, Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi maçlar çıkarmıştım. Ama Sarri bana hak ettiğim şansı hiç vermedi. Yine de Torino'da harika zamanlar geçirdim. Ama kariyerimdeki bu bölüm kesinlikle bitti" dedi.

"RONALDO'NUN BÜTÜN HAYATI FUTBOL"

Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Emre, "Bugün bulunduğu yere tesadüfen ulaşmadığını söyleyebilirim. Çok büyük bir profesyonel. Bütün hayatı futbol" diye konuştu.

"SANCHO DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU"

Emre Can, Dortmund'dan takım arkadaşı olan 20 yaşındaki İngiliz golcü Jadon Sancho'nun da büyük bir yeteneğe sahip olduğunu belirtip şunları söyledi:

"Dortmund'a katılmadan önce de onun çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Ama burada dünya çapında bir oyuncu olduğunu gördüm. Belki de kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu. En iyi olmak için gereken her şeye sahip ve önünde büyük bir gelecek var."