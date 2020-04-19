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19 Nisan 2020, Pazar
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'dan eski hocasına şok sözler!

Emre Can'dan eski hocasına şok sözler!

İtalyan devi 'tan ocak ayında ayrılıp ekibi 'a transfer olan , eski hocası 'yi topa tuttu! Alman yıldız, Bild'e yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Juventus'un önemli bir parçasıydım. Şampiyonluğu hak etmiştik, 'nde de çok iyi maçlar çıkarmıştım. Ama Sarri bana hak ettiğim şansı hiç vermedi" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Alman devi 'da forma giyen , eski hocası hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, 'ta forma giydiği dönemde İtalyan teknik adamın kendisine yeteri kadar şans vermediğini söyledi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK İYİ MAÇLAR ÇIKARMIŞTIM"
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bild' e yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Juventus'un önemli bir parçasıydım. Şampiyonluğu hak etmiştik, 'nde de çok iyi maçlar çıkarmıştım. Ama Sarri bana hak ettiğim şansı hiç vermedi. Yine de Torino'da harika zamanlar geçirdim. Ama kariyerimdeki bu bölüm kesinlikle bitti" dedi.

"RONALDO'NUN BÜTÜN HAYATI FUTBOL"
Eski takım arkadaşı hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Emre, "Bugün bulunduğu yere tesadüfen ulaşmadığını söyleyebilirim. Çok büyük bir profesyonel. Bütün hayatı futbol" diye konuştu.

"SANCHO DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU"
Emre Can, Dortmund'dan takım arkadaşı olan 20 yaşındaki İngiliz golcü Jadon Sancho'nun da büyük bir yeteneğe sahip olduğunu belirtip şunları söyledi:

"Dortmund'a katılmadan önce de onun çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Ama burada dünya çapında bir oyuncu olduğunu gördüm. Belki de kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu. En iyi olmak için gereken her şeye sahip ve önünde büyük bir gelecek var."

  1. 19.04.2020
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