Son dakika: Borussia Dortmund'un yuvası Signal Iduna Park corona virüsüne karşı tedavi merkezine dönüşüyor! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Dünya devi duyurdu! Tedavi merkezine dönüştürülüyor

'dan corona virüsüne karşı dev hamle! ...

Borussia Dortmund'dan corona virüsüne karşı dev hamle! Signal Iduna Park...

Son dakika haberine göre 'un taraftarlarını ağırladığı yuvası , yeni tip (Covic-19) ile mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürülecek.

(Bundesliga) kulübü , stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli 'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir olarak hizmet vereceği duyuruldu.

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 17:54
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