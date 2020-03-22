Erling Haaland'dan duyulmamış corona virüs önerisi!

Dünyada artan coron avirüs vakaları sosyal hayatı olumsuz yönde etkilerken futbolu da vurmuş durumda. Birçok Avrupa Lig'leri askıya alındı ve ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcular Kovid-19 salgınının yayılmaması için çeşitli mesajlar verirken, Norveçli yıldız Erling Haaland meditasyon önerisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Haaland: Corona virüs sebebiyle hepimiz stres ve güven sorunu yaşıyoruz. Vücudumuzla birlikte zihnimize de dikkat etmeliyiz. Meditasyon yapın! Güçlü ve sağlıklı kalın. Tanrı hepimizi korusun!" ifadelerini kullandı.