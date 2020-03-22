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22 Mart 2020, Pazar
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Erling 'dan duyulmamış corona virüs önerisi!

Erling Haaland'dan duyulmamış corona virüs önerisi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling , corona virüs mesajı yolladı. Norveçli golcü, vücutla birlikte zihnimize de dikkat etmemiz gerektiğini söylerken, meditasyon tavsiyesinde bulundu.

Dünyada artan coron avirüs vakaları sosyal hayatı olumsuz yönde etkilerken futbolu da vurmuş durumda. Birçok Avrupa Lig'leri askıya alındı ve ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcular Kovid-19 salgınının yayılmaması için çeşitli mesajlar verirken, Norveçli yıldız Erling meditasyon önerisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Haaland: Corona virüs sebebiyle hepimiz stres ve güven sorunu yaşıyoruz. Vücudumuzla birlikte zihnimize de dikkat etmeliyiz. Meditasyon yapın! Güçlü ve sağlıklı kalın. Tanrı hepimizi korusun!" ifadelerini kullandı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 00:37
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