Erling Haaland'dan duyulmamış corona virüs önerisi!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, corona virüs mesajı yolladı. Norveçli golcü, vücutla birlikte zihnimize de dikkat etmemiz gerektiğini söylerken, meditasyon tavsiyesinde bulundu.
Dünyada artan coron avirüs vakaları sosyal hayatı olumsuz yönde etkilerken futbolu da vurmuş durumda. Birçok Avrupa Lig'leri askıya alındı ve ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcular Kovid-19 salgınının yayılmaması için çeşitli mesajlar verirken, Norveçli yıldız Erling Haaland meditasyon önerisinde bulundu.
Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Haaland: Corona virüs sebebiyle hepimiz stres ve güven sorunu yaşıyoruz. Vücudumuzla birlikte zihnimize de dikkat etmeliyiz. Meditasyon yapın! Güçlü ve sağlıklı kalın. Tanrı hepimizi korusun!" ifadelerini kullandı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 00:37
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erling Haaland'dan duyulmamış corona virüs önerisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.