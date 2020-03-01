Union Berlin 2-2 Wolfsburg | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Union Berlin sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Union Berlin'de maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Yunus Mallı 66 dakika sahada kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Wolfsburg 2-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Ev sahibinin golleri 41'de Sebastian Andersson ve 56'da Marvin Friedrich'ten gelirken, Wolfsburg'un sayılarını ise 60'ta Yannick Gerhardt ile 81'de Wout Weghorst kaydetti.
Union Berlin bu sonuçla puanını 30'a çıkartırken maç fazlasıyla 10. sırada yer aldı. Paunını 35 yapan Wolfsburg ise 7. sırada bulunuyor.
- 01.03.2020
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