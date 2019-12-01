Borussia Mönchengladbach liderliğini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Park Stadı'nda Freiburg'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3. dakikada Marcus Thuram ve 6. dakikada Jonathan Schmid'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach 46. dakikada Breel Embolo ve 51. dakikada Patrick Herrmann'ın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti.

Freiburg 58. dakikada Lucas Höler ile skoru 3-2 yaptı.

Yeşil-siyahlılar, 71. dakikada Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.