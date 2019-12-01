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01 Aralık 2019, Pazar
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liderliğini sürdürdü

Borussia Mönchengladbach liderliğini sürdürdü

'nde (Bundesliga) lider , sahasında Freiburg'u 4-2 yendi. Puanını 28'e çıkaran Borussia Mönchengladbach liderliğini sürürdü. Freiburg ise 22 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta yer alan , Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Park Stadı'nda Freiburg'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3. dakikada Marcus Thuram ve 6. dakikada Jonathan Schmid'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach 46. dakikada Breel Embolo ve 51. dakikada 'ın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti.

Freiburg 58. dakikada Lucas Höler ile skoru 3-2 yaptı.

Yeşil-siyahlılar, 71. dakikada Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

  1. 01.12.2019
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