Ozan’dan kötü haber

Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, Köln karşılaşmasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan milli futbolcunun leğen kemiğinde ciddi bir zedelenme meydana geldiği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.