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02 Mart 2020, Pazartesi
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Ozan’dan kötü haber

Ozan’dan kötü haber

'da  04 forması giyen , Köln karşılaşmasında sakatlanarak oyun dışında kaldı.

'da 04 forması giyen , Köln karşılaşmasında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan milli futbolcunun leğen kemiğinde ciddi bir zedelenme meydana geldiği ve bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

  1. 2.3.2020
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