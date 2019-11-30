Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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evinde 'e 2-1 yenildi

Bayern Münih evinde Bayer Leverkusen'e 2-1 yenildi

’nde (Bundesliga) , sahasında ’e 2-1 yenildi. Bu sonuçla Bayern Münih 24 puanda kalırken, Bayer Leverkusen puanını 22’ye çıkardı.

, Bundesliga'nın 13. haftasında Allianz Arena'da 'i konuk etti.

Bayer Leverkusen, hızlı başladığı maçta 10. dakikada Leon Bailey'in attığı golle 1-0 öne geçti.

, 34. dakikada 'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Konuk ekip 35. dakikada Bailey ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Bayer Münih, bulduğu çok sayıda gol pozisyonundan yaralanamayınca karşılaşma Bayer Leverkusen'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayer Leverkusen, 81. dakikada savunma oyuncu Jonathan Tah'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın son bölümünde 10 kişi oynadı.


  1. 01.12.2019
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