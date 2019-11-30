HaberlerGaleriRıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"
Süper Lig'in 13. haftasında günün kapanış maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Bornova Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmada 58. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu ise gündeme damga vurdu. Maçın ardından değerlendirmeler yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş bir penaltı yorumunda bulundu.
30 Kasım 2019 Cumartesi 23:43
Güncelleme: 30.11.2019 23:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"
Günün kapanış maçında Fenerbahçe, Bornova Stadyumu'ndaGöztepe'ye konuk oldu.
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"
2-2 sona eren mücadelenin 58. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun tekrar edilmesi ise gündeme damga vurdu.
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"
Karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen maçı değerlendirirken, flaş bir penaltı yorumunda bulundu.
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu! "Herkese VAR da bize yok mu?"