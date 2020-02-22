Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ ÖZETİ
Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund, Wohninvest Weserstadion'da konuk olduğu Werder Bremen'i Zagaou ve Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Werder Bremen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Wohninvest Weserstadion'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 52. dakikasında Dortmund, Zagadou'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 66'yı gösterirken sahneye çıkan Haaland, farkı 2'ye çıkardı.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Borussia Dortmund 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 20:20
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Yorum
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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