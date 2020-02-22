Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ ÖZETİ - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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0-2 | MAÇ ÖZETİ

Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ ÖZETİ

Bundesliga'nın 23. haftasında , 'da konuk olduğu 'i Zagaou ve Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

'nın 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Dortmund, Zagadou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 66'yı gösterirken sahneye çıkan Haaland, farkı 2'ye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Borussia Dortmund 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 20:20
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