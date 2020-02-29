Köln 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Schalke'ye bir darbe de Köln'den!

Köln 3-0 04 | MAÇ SONUCU

Köln 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

'nın 24. haftasında Köln ile 04 karşı karşıya geldi. Ev sahibi Köln, rakibini 3-0'lık skorla  devirip üst üste 2. galibiyetini alırken ligde 10. sıraya tırmandı. Avrupa kupaları yolunda ağır yara alan Schalke'nin galibiyet hasreti ise 6 haftaya çıktı. Schalke'de maça 11'de başlayan Ozan Kabak 29. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, diğer milli futbolcumuz Ahmed Kutucu ise son 16 dakikada şans buldu.

'nın 24. haftasında 04'ü konuk eden Köln, rakibini 3-0 mağlup etti.

Ev sahibine üç puanı getiren golleri, 7'de Sebastiaan Bornauw, 39'da Jhon Cordoba ve 75'te Florian Kainz kaydetti.

Köln bu sonucun ardından puanını 29'a çıkarıp 10. sıraya tırmandı.

Son 6 haftadır kazanamayan ve 36 puanda kalan Schalke ise 6. sırada yer aldı.

  1. 29.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köln 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN