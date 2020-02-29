Köln 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Köln ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Ev sahibi Köln, rakibini 3-0'lık skorla devirip üst üste 2. galibiyetini alırken ligde 10. sıraya tırmandı. Avrupa kupaları yolunda ağır yara alan Schalke'nin galibiyet hasreti ise 6 haftaya çıktı. Schalke'de maça 11'de başlayan Ozan Kabak 29. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, diğer milli futbolcumuz Ahmed Kutucu ise son 16 dakikada şans buldu.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Schalke 04'ü konuk eden Köln, rakibini 3-0 mağlup etti.
Ev sahibine üç puanı getiren golleri, 7'de Sebastiaan Bornauw, 39'da Jhon Cordoba ve 75'te Florian Kainz kaydetti.
Köln bu sonucun ardından puanını 29'a çıkarıp 10. sıraya tırmandı.
Son 6 haftadır kazanamayan ve 36 puanda kalan Schalke ise 6. sırada yer aldı.
- 29.02.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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