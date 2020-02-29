Borussia Dortmund 1-0 Freiburg | ÖZET İZLEYİN
Almanya Bundesliga'nın 24'üncü haftasında Borussia Dortmund sahasında Freiburg'u konuk etti. Zorlu karşılaşma teknik direktörlüğünü Lucien Favre'nin yaptığı Dortmund'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü Jadon Sancho'dan geldi. Bu sonuçla Dortmund puanını 48'e çıkardı. İşte maçın özeti...
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta 81 bin taraftarın önünde oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Jadon Sancho attı.
HAALAND 63'TE OYUNA GİRDİ
Dortmund'da Türk asıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider Bayern Münih'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 20:20
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Borussia Dortmund 1-0 Freiburg | ÖZET İZLEYİN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.