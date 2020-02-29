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29 Şubat 2020, Cumartesi
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1-0 Freiburg | ÖZET İZLEYİN

Borussia Dortmund 1-0 Freiburg | ÖZET İZLEYİN

'nın 24'üncü haftasında sahasında Freiburg'u konuk etti. Zorlu karşılaşma teknik direktörlüğünü Lucien Favre'nin yaptığı Dortmund'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın tek golü 'dan geldi. Bu sonuçla Dortmund puanını 48'e çıkardı. İşte maçın özeti...

'nın 24. haftasında ile Freiburg karşı karşıya geldi. 'ta 81 bin taraftarın önünde oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 1-0'lık skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada attı.

HAALAND 63'TE OYUNA GİRDİ

Dortmund'da Türk asıllı Emre Can, maça ilk 11'de başladı. Hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde olan Erling Haaland, 63. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. Norveçli oyuncu 9. maçta ikinci kez Dortmund formasıyla bir maçı gol atamadan noktaladı.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 48'e yükseltti ve lider 'i 4 puan geriden takibini sürdürdü. Freiburg ise 33 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta 'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Union 'i ağırlayacak.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 20:20
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