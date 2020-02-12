Face istifası
Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de Mainz yenilgisi sonrasında Klinsmann istifa etti.
Bundesliga ekibi H.Berlin'de Mainz yenilgisi sonrasında Klinsmann istifa etti. 27 Kasım'da gelen tecrübeli hoca, 11 hafta görev alırken, Facebook hesabından kulüpten habersiz istifasını açıkladı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Face istifası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.