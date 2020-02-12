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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Face istifası

Face istifası

Bundesliga ekibi 'de Mainz yenilgisi sonrasında Klinsmann istifa etti.

Bundesliga ekibi H.Berlin'de Mainz yenilgisi sonrasında Klinsmann istifa etti. 27 Kasım'da gelen tecrübeli hoca, 11 hafta görev alırken, Facebook hesabından kulüpten habersiz istifasını açıkladı.
  1. 12.2.2020
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