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11 Şubat 2020, Salı
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Jürgen Klinsmann resmen istifa etti! 11 haftada...

Jürgen Klinsmann resmen istifa etti! 11 haftada...

(Bundesliga) takımlarından ’in teknik direktörü Jürgen Klinsmann göreve geldikten yaklaşık 11 hafta sonra istifa etti.

Klinsmann Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kasım ayı sonunda kulüp yönetiminin isteğine uyararak ehil bir ekiple zor bir dönemde onlara yardımcı olduklarını, kısa bir süre içinde çok sayıda kişinin desteğiyle iyi bir yola girildiğini belirtti.

olarak güvene ihtiyaç duyduğunu ifade eden Klinsmann, kümede kalma mücadelesinde birlik, uyum ve odaklanmanın önemli olduğunu, bunlar olmadığında teknik direktör olarak potansiyelini kullanmayacağını ve sorumluluğunu yerine getirmeyeceğini kaydetti. Bu yüzden, uzun düşünme sürecinden sonra 'in teknik direktör görevinden ayrılma kararını verdiğini aktaran Klinsmann, bundan sonra kulüpte denetim kurulundaki görevine döneceğini ifade etti.

Klinsmann, Hertha Berlin'in kümede kalma hedefine ulaşacağını vurguladı. Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Klinsmann'ın görevinden istifa ettiği doğrulanarak, "Bu gelişme bu sabah bizi şaşırttı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, takımı antrenör Alexander Nouri'in çalıştıracağı kaydedildi. Bundesliga'da 23 puanla 14. sırada yer alan Hertha Berlin, Klinsmann ile çıktığı 9 maçta 12 puan topladı. 2004-2006 yıllarında Alman 'nı çalıştıran ve 2006 'nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı'nın başında bulunmuştu. Klinsmann, 27 Kasım'da Hertha Berlin'in teknik direktörü olarak göreve başlamıştı.

  1. 11.02.2020
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