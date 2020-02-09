Bayern Münih 0-0 Leipzig | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasındaki dev buluşmada Bayern Münih ile Leipzig 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi Bavyera temsilcisi puanını 43'e yükseltip liderliğini sürdürürken, takipçisi Leipzig de puanını 42'ye çıkardı.
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Leipzig arasında oynanan 21. hafta mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
Savunma ağırlıklı geçen maçta her iki takımın da 1'er isabetli şutla karşılaşmayı tamamlaması dikkat çekti.
Ligde 6 hafta sonra puan kaybeden Bayern puanını 43'e çıkararak bu haftayı da lider tamamladı.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Leipzig ise puanını 42 yapıp Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 22:06
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