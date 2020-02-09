Bayern Münih 0-0 Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Leipzig arasında oynanan 21. hafta mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Savunma ağırlıklı geçen maçta her iki takımın da 1'er isabetli şutla karşılaşmayı tamamlaması dikkat çekti.

Ligde 6 hafta sonra puan kaybeden Bayern puanını 43'e çıkararak bu haftayı da lider tamamladı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Leipzig ise puanını 42 yapıp Bayern Münih'i takibini sürdürdü.