Dortmund Emre Can'ın bonservisini 25 milyon euroya aldı
Alman devi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde İtalyan ekibi Juventus'tan 1 milyon euroya kiraladığı Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın bonservisini 25 milyon euro karşılığında aldığını açıkladı. Sarı-siyahlılar 26 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Emre Can'ın bonservisini aldığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüp, 1 milyon euroya kiraladığı Türk asıllı Alman orta sahanın bonservisi için İtalyan devine 25 milyon euro ödendiğini duyurdu.
Sezona Juve'de başlayan Emre Can, İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında sadece 8 maçta şans bulmuştu.
İKİNCİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Teknik direktör Sarri'nin kadroda düşünmediği 26 yaşındaki yıldız, ocak ayında Dortmund'a kiralanırken, yeni takımıyla çıktığı 2. maçında golle tanışmıştı.
- 18.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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