Dortmund Emre Can'ın bonservisini 25 milyon euroya aldı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Emre Can'ın bonservisini aldığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp, 1 milyon euroya kiraladığı Türk asıllı Alman orta sahanın bonservisi için İtalyan devine 25 milyon euro ödendiğini duyurdu.

Sezona Juve'de başlayan Emre Can, İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında sadece 8 maçta şans bulmuştu.

İKİNCİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Teknik direktör Sarri'nin kadroda düşünmediği 26 yaşındaki yıldız, ocak ayında Dortmund'a kiralanırken, yeni takımıyla çıktığı 2. maçında golle tanışmıştı.