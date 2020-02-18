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18 Şubat 2020, Salı
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Dortmund 'ın bonservisini 25 milyon euroya aldı

Dortmund Emre Can'ın bonservisini 25 milyon euroya aldı

Alman devi , ara döneminde İtalyan ekibi 'tan 1 milyon euroya kiraladığı Alman futbolcu 'ın bonservisini 25 milyon euro karşılığında aldığını açıkladı. Sarı-siyahlılar 26 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibi , ara döneminde 'tan kiraladığı 'ın bonservisini aldığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp, 1 milyon euroya kiraladığı Alman orta sahanın bonservisi için İtalyan devine 25 milyon euro ödendiğini duyurdu.

Sezona Juve'de başlayan Emre Can, İtalyan ekibinde sezonun ilk yarısında sadece 8 maçta şans bulmuştu.

İKİNCİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Teknik direktör Sarri'nin kadroda düşünmediği 26 yaşındaki yıldız, ocak ayında Dortmund'a kiralanırken, yeni takımıyla çıktığı 2. maçında golle tanışmıştı.

  1. 18.02.2020
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