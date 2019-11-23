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23 Kasım 2019, Cumartesi
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son dakikada güldü

Borussia Dortmund son dakikada güldü

’nde (Bundesliga) 12. haftanın açılış maçında sahasında 3-0 geriye düşen , son dakika attığı golle ile 3-3 berabere kaldı.

Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında Stadı'nda 'u konuk etti.

Paderborn, 5. ve 37. dakikalarda Streli Mamba, 43. dakikada da Gerrit Holtman'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 47. dakikada Jadon Sancho, 84. dakikada Axel Witsel ve 90+2. dakikada Marco Reus ile 3 gol buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 20'ye çıkarak maç fazlasıyla 5. sırada bulunurken, Paderborn ise 5 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

  1. 23.11.2019
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