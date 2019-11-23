Borussia Dortmund son dakikada güldü
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 12. haftanın açılış maçında sahasında 3-0 geriye düşen Borussia Dortmund, son dakika attığı golle Paderborn ile 3-3 berabere kaldı.
Borussia Dortmund Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Paderborn'u konuk etti.
Paderborn, 5. ve 37. dakikalarda Streli Mamba, 43. dakikada da Gerrit Holtman'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 47. dakikada Jadon Sancho, 84. dakikada Axel Witsel ve 90+2. dakikada Marco Reus ile 3 gol buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.
Böylelikle Borussia Dortmund puanını 20'ye çıkarak maç fazlasıyla 5. sırada bulunurken, Paderborn ise 5 puanla 18. ve son sırada yer aldı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Borussia Dortmund son dakikada güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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