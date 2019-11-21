Kaan Ayhan: Neuer'e gol atmak güzel olabilir

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kaan Ayhan, EURO 2020 için konuştu ve Bayen Münih ile oynayacakları maça değindi.

Fransa'ya attığı golün önemine dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, "Fransa'ya attığım gol beni sevindirdi. Avrupa Şampiyonası için çok ciddi hazırlandık ve böylesine başarılı bir eleme ve tecrübe, sonrası için iyi hissetmeni ve umutlanmanı sağlıyor. EURO 2020 bizim için önemli bir dönüm noktası. Benim için bir hayalin gerçek olması. Ondan sonra da hedefim bir noktada Dünya Kupası'na gitmek olur" dedi.

"LEWA'NIN BİZE GOLÜ YOK"

Lewandowski'nin Düsseldorf'a henüz gol atamadığını vurgulayan Kaan Ayhan, "Bayern Münih maçında takım olarak savaşmalıyız. Geçen sezon lider olan Dortmund'u evimizde yendik ve bunun nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Lewandowski'nin Düsseldorf ile oynadığı 5 maçta golü yok. Yani onu savunmamıza, ona karşı özel anlam almaya gerek yok, zaten atamıyor. Tabii ki şaka yapıyorum. Ciddi olursam, o dünyanın en iyi forvetlerinden ancak Bayern Münih'in fark yaratacak başka oyuncuları da var. Çok iyi defans yapmalı ve gol atmalarını engellemeliyiz" diye konuştu.

Bayern Münih'e gol atmak istediğini de kaydeden milli oyuncu, "Neuer'e gol atmak güzel olabilir. Bizim hücum yapacak cesaretimiz de var. Rakibimize erkenden baskı yapmalıyız ve onların nefes almasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Düsseldorf, 23 Kasım TSİ 17:30'da evinde Bayern Münih'i konuk edecek.