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18 Kasım 2019, Pazartesi
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'ya transferde büyük ilgi! Devre arasında...

Ahmed Kutucu'ya transferde büyük ilgi! Devre arasında...

A Milli Futbol Takımımızın EURO H Grubu son karşılaşmasında Andorra ile oynadığı mücadelede ilk kez milli formayı giyen 04'lü 'ya ilgi arttı. 19 yaşındaki Kutucu'ya Bundesliga'dan iki ekip talip oldu. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

EURO H Grubu'nda İzlanda karşısında aldığı beraberlikle gruptan çıkmayı garantileyen A 'da teknik direktör , Andorra karşısında takımı revizyona götürmüştü.

Forma şansı bulamayan oyunculara ağırlık gösteren Güneş, 04'te forma giyen 'ya milli davet göndermişti.

ile uzun süren çekişme sonucunda Kutucu, 'nin Andorra ile oynadığı karşılaşmada formayı sırtına geçirdi.

Bu sezon Bundesliga'da yalnızca 131 dakika süre alabilen 19 yaşındaki futbolcunun talipleri de arttı.

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden ve Freiburg, genç forvete talip oldu.

WAZ'ın haberine göre iki ekip, devre arasında Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Fortuna Düsseldorf'a olması durumunda Kutucu, A Milli Takım'dan arkadaşları ve ile aynı takımda ter dökecek.

Genç yıldızın Schalke'de az süre alması nedeniyle transfere sıcak baktığı dile getiriliyor.

  1. 18.11.2019
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