Ahmed Kutucu'ya transferde büyük ilgi! Devre arasında...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda karşısında aldığı beraberlikle gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Andorra karşısında takımı revizyona götürmüştü.

Forma şansı bulamayan oyunculara ağırlık gösteren Güneş, Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu'ya milli davet göndermişti.

Almanya ile uzun süren çekişme sonucunda Kutucu, Türkiye'nin Andorra ile oynadığı karşılaşmada formayı sırtına geçirdi.

Bu sezon Bundesliga'da yalnızca 131 dakika süre alabilen 19 yaşındaki futbolcunun talipleri de arttı.

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ve Freiburg, genç forvete talip oldu.

WAZ'ın haberine göre iki ekip, devre arasında Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

KENAN VE KAAN İLE OYNAYACAK

Fortuna Düsseldorf'a transfer olması durumunda Kutucu, A Milli Takım'dan arkadaşları Kenan Karaman ve Kaan Ayhan ile aynı takımda ter dökecek.

Genç yıldızın Schalke'de az süre alması nedeniyle transfere sıcak baktığı dile getiriliyor.