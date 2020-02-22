Almanya Bundesliga 23. hafta mücadelesinde RB Leipzig deplasmanda konuğu olduğu Schalke'yi 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.
VELTINS Arena'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada konuk ekip RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sabitzer, 61. dakikada Timo Werner, 67'de Halstenberg, 80'de Angelino ve 89'da Forsberg kaydetti.
Bu sonucun ardından, RB Leipzig 48 puana ulaşarak 49 puanla lider Bayern Münih'i takibini sürdürürken, 6. sıradaki Schalke ise 36 puanda kaldı.
- 22.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Schalke 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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