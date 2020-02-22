Schalke 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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0-5 RB | MAÇ SONUCU

Schalke 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

23. hafta mücadelesinde RB deplasmanda konuğu olduğu 'yi 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

VELTINS Arena'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada konuk ekip RB 'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Sabitzer, 61. dakikada Timo Werner, 67'de Halstenberg, 80'de Angelino ve 89'da Forsberg kaydetti.

Bu sonucun ardından, RB Leipzig 48 puana ulaşarak 49 puanla lider 'i takibini sürdürürken, 6. sıradaki ise 36 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
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