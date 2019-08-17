Fortuna Düsseldorf Kaan ve Kenan'la güldü
Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın 1'er gol attığı müsabakayı 3-1 kazandı. Augsburg'u 5-1 mağlup eden Borussia Dortmund, sezona galibiyetle başladı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yendi.
Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın ilk haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Rouwen Hennings'in attığı golle Fortuna Düsseldorf'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu golün asistini mili futbolcu Kenan Karaman yaptı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Johannes Eggestein ile bulduğu golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Fortuna Düsseldorf bu gole hızlı cevap verdi ve milli futbolcu Kenan Karaman'ın 52. dakikada filelere gönderdiği topla skoru 2-1'e getirdi.
Çekişmeli geçen maçta konuk ekibin 64. dakikada kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen milli futbolcu Kaan Ayhan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Müsabakada başka gol olmadı ve Fortuna Düsseldorf deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.
Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan Türk futbolculardan Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman ise 68 dakika oyunda kaldı.
Werder Bremen'da ise ilk 11'de başlayan Ömer Toprak'ın yerine 82. dakikada Joshua Serent oyuna girerken, Nuri Şahin 90 dakika süre aldı.
Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç
Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.
Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.
Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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