Ozan Kabak siftah yaptı! Bayern Münih, Stuttgart'a acımadı

Bundesliga'da zirve takibini sürdüren ve Dortmund'u yakalamaya çalışan Bayern Münih, 19. hafta karşılaşmasında Stuttgart'ı konuk etti.

Tehlike bölgesinden kurtulma mücadelesi veren Stuttgart'ta, Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında transfer edilen Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ev sahibi Bayern Münih, rakibi karşısında maça hızlı başladı ve golü erken buldu. Dakikalar 5'i gösterdiğinde sahneye çıkan Thiago Alcantara, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Bayern Münih ikinci golü ararken Stuttgart, 26. dakikada Anastasios Donis ile rakibine karşılık verdi ve maç 1-1'e geldi.