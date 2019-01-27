Ozan Kabak siftah yaptı! Bayern Münih, Stuttgart'a acımadı
27 Ocak 2019, Pazar
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siftah yaptı! , 'a acımadı

Ozan Kabak siftah yaptı! Bayern Münih, Stuttgart'a acımadı

'nın 19. haftasında , evinde 'ı 4-1 mağlup ederken 90 dakika sahada kaldı.

'da zirve takibini sürdüren ve Dortmund'u yakalamaya çalışan , 19. hafta karşılaşmasında 'ı konuk etti.

Tehlike bölgesinden kurtulma mücadelesi veren Stuttgart'ta, Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında transfer edilen maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ev sahibi Bayern Münih, rakibi karşısında maça hızlı başladı ve golü erken buldu. Dakikalar 5'i gösterdiğinde sahneye çıkan Thiago Alcantara, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Bayern Münih ikinci golü ararken Stuttgart, 26. dakikada Anastasios Donis ile rakibine karşılık verdi ve maç 1-1'e geldi.

  1. 27.1.2019 19:43
  2. Güncelleme: 27.1.2019 19:47
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