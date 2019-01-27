Ozan Kabak siftah yaptı! Bayern Münih, Stuttgart'a acımadı
Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih, evinde Stuttgart'ı 4-1 mağlup ederken Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
Bundesliga'da zirve takibini sürdüren ve Dortmund'u yakalamaya çalışan Bayern Münih, 19. hafta karşılaşmasında Stuttgart'ı konuk etti.
Tehlike bölgesinden kurtulma mücadelesi veren Stuttgart'ta, Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında transfer edilen Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi Bayern Münih, rakibi karşısında maça hızlı başladı ve golü erken buldu. Dakikalar 5'i gösterdiğinde sahneye çıkan Thiago Alcantara, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Bayern Münih ikinci golü ararken Stuttgart, 26. dakikada Anastasios Donis ile rakibine karşılık verdi ve maç 1-1'e geldi.
- 27.1.2019 19:43
- Güncelleme: 27.1.2019 19:47
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ozan Kabak siftah yaptı! Bayern Münih, Stuttgart'a acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.