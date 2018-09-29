Bayern Münih ilk kez kaybetti
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'e 2-0 yenildi.
Ligde ilk puan kaybını geçen hafta Augsburg karşısında aldığı beraberlikle yaşayan Bayern Münih, Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'in konuğu oldu.
Hertha Berlin'e 23. dakikada penaltıdan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda'nın gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden Bayern Münih, sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonuçla Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, aynı puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.
- 29.9.2018 01:48
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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