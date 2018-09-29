Bayern Münih ilk kez kaybetti – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ilk kez kaybetti

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> ilk kez kaybetti

    1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 6. haftasında , deplasmanda 'e 2-0 yenildi.

    Ligde ilk puan kaybını geçen hafta Augsburg karşısında aldığı beraberlikle yaşayan , Olimpiyat Stadı'nda 'in konuğu oldu.

    'e 23. dakikada penaltıdan Vedad Ibisevic ve 44. dakikada Ondrej Duda'nın gollerine engel olamayarak 2-0 kaybeden , sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

    Bu sonuçla Bayern Münih, 13 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, aynı puana sahip Hertha Berlin ise averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

    1. 29.9.2018 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ilk kez kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN