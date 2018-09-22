UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, Veltins Arena'da lider Bayern Münih'i konuk etti.

Bavyera ekibi, 8. dakikada James Rodriguez ve 64. Robert Lewandowski'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan Bayer Leverkusen ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü.