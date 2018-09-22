Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    04, dördüncü haftayı da puansız kapattı

    Schalke 04, dördüncü haftayı da puansız kapattı

    (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında 04, sahasında 'e 2-0 mağlup oldu.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 'ın rakiplerinden 04, Veltins Arena'da lider 'i konuk etti.

    Bavyera ekibi, 8. dakikada ve 64. 'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Ligde henüz galibiyet veya beraberlik elde edemeyen Schalke 04, bir maç eksiği bulunan ile puansız iki takımdan biri konumunda. Bayern Münih ise 12 puanla liderliğini sürdürdü.

    1. 22.9.2018 22:35
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