Almanya'da Korkut fırtınası! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'da Korkut fırtınası!

    <a href="/index/almanya?id=c6a4b04f-8057-4b06-83f9-8d6f66de1443" class="" rel="tag">Almanya</a>'da Korkut fırtınası!

    Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:27
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