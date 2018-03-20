Almanya'da Korkut fırtınası!
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:27
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 7
Yorum
Saim Bu yaşlı ve golcü diye alınan oyunculara verilen paralara yazık bu Lens niye alındı yaptıkları meydanda Mustafa niye oynat6ılmıyor .
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 4
Yorum
koç bence cenki satmayla acele ettik yıl sonu daha fazla paraya satabilr yazında balotelliyi alırdık
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Milli ara Trabzonspor’a yarayacak
Toplam 1
Yorum
ERAY Castillo ve Kamil yetişse ne olacak? Zaten yedek oyuncular.
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