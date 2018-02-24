Beşiktaş'a 5 attı, Evinde puan kaybetti! – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'a 5 attı, Evinde puan kaybetti!

    Beşiktaş'a 5 attı, Evinde puan kaybetti!

    'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi , BundesLiga'nın 24'üncü haftasında ile 0-0 berabere kaldı.

    Allianz Arena'da oynana karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı skorla sona erdi.
    Bu sonuçla bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2'nci kez puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi daha önce ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:25
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