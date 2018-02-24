Beşiktaş'a 5 attı, Evinde puan kaybetti!

Allianz Arena'da oynana karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı skorla sona erdi.

Bu sonuçla Bayern Münih bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2'nci kez puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi daha önce ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı.