Beşiktaş'a 5 attı, Evinde puan kaybetti!
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya BundesLiga'nın 24'üncü haftasında Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı.
Allianz Arena'da oynana karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı skorla sona erdi.
Bu sonuçla Bayern Münih bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2'nci kez puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi daha önce ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
Beşiktaş'a 5 attı, Evinde puan kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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