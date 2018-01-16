CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dortmund’tan savunmaya rekor transfer

    Dortmund’tan savunmaya rekor transfer
    Alman devi , devre arasındaki ilk transferini yaptı ve Basel'in stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı. Dortmund, 22 yaşındaki oyuncu için 21.5 milyon euro ödedi. Bu rakam Alman ekibinin bir savunmacı için gözden çıkardığı en yüksek rakam oldu. Basel'de 58 maça çıkan Akanji, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dortmund’tan savunmaya rekor transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN