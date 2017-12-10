Dortmund'da Peter Bosz ile yollar ayrıldı! Yerine gelen isim...
Bundesliga'da galibiyet hasreti 8 maça çıkan Borussia Dortmund'da teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verilme kararı alındı.
Bundesliga'nın ilk 8 haftasını lider geçtikten sonra büyük bir düşüş yaşayan ve 7'nci sıraya kadar gerileyen sarı-siyahlılar, Werder Bremen yenilgisi sonrasında Hollandalı teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.
Bild gazetesinin haberine göre; dün gece Nuri Şahin ve Marco Reus gibi oyuncularla görüşen kulüp yöneticileri, yaklaşık 1. 5 saat süren toplantı sonrasında Bosz'un görevine son verme kararını kesinleştirdi.
SEZON SONUNA KADAR PETER STÖGER
Dortmund İcra Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke, teknik direktör Bosz'un görevine son verdiklerini ve yerine Peter Stöger'in getirildiğini açıkladı.
Hans-Joachim Watzke, yapılan basın toplantısında aldıkları kararı açıklarken, sezon sonuna kadar göreve getirilen Stöger ile de sözleşme imzalandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:26
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Aslan’a göz kırptı
Toplam 2
Yorum
Aslan ASAMOAH MUTLAKA TRANSFER EDILMELI ARTI MUSLERA YA FORMU BULMALI YADA YEDEK KALECILER YETERLI ISE MUSLERA YEDEGE CEKILMELI YOKSA COK ZOR !
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Akhisarspor ağır yaralı
Toplam 1
Yorum
ytyrt ahmet çakar doğru söylüyor bu maç satılmış akhisar kalecisi tüm göllerde şaibeli okan burukun ravırlarıda gündemi değiştirmek için çalışılmı
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Burak Yılmaz kaza geçirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan GECMIS OLSUN DAHA DIKKATLI OLMALI ALLAH KORUSUN!
Dortmund'da Peter Bosz ile yollar ayrıldı! Yerine gelen isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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