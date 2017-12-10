 Dortmund'da Peter Bosz ile yollar ayrıldı! Yerine gelen isim... – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Dortmund'da ile yollar ayrıldı! Yerine gelen isim...

    Dortmund'da Peter Bosz ile yollar ayrıldı! Yerine gelen isim...

    Bundesliga'da galibiyet hasreti 8 maça çıkan 'da teknik direktör 'un görevine son verilme kararı alındı.

    Geçtiğimiz sezon Ajax'ı UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkartan ve sonrasında Dortmund'un başına geçen 'un Almanya serüveni istediği gibi gitmedi.

    Bundesliga'nın ilk 8 haftasını lider geçtikten sonra büyük bir düşüş yaşayan ve 7'nci sıraya kadar gerileyen sarı-siyahlılar, Werder Bremen yenilgisi sonrasında Hollandalı teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.

    Bild gazetesinin haberine göre; dün gece Nuri Şahin ve Marco Reus gibi oyuncularla görüşen kulüp yöneticileri, yaklaşık 1. 5 saat süren toplantı sonrasında Bosz'un görevine son verme kararını kesinleştirdi.

    SEZON SONUNA KADAR PETER STÖGER
    Dortmund İcra Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke, teknik direktör Bosz'un görevine son verdiklerini ve yerine Peter Stöger'in getirildiğini açıkladı.

    Hans-Joachim Watzke, yapılan basın toplantısında aldıkları kararı açıklarken, sezon sonuna kadar göreve getirilen Stöger ile de sözleşme imzalandı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:26
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