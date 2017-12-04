Alman kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaş altı Türk milli futbolcu Berkay ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Ayrıca 21 yaşındaki Timo Baumgartl'ın sözleşmesinin de 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Berkay Özcan, geçen sezon 21 maçta 2 gol attı. Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 6 lig maçında ise 2 asist yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stuttgart'ın sportif direktörü Michael Reschke, Baumgartl ve Berkay Özcan gibi kulübün altyapısında yetişen iki yetenekli oyuncunun sözleşmelerinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.