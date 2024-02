TRANSFER HABERİ - Alanyaspor Ui-jo Hwang'i kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Ui-jo Hwang, Alanyaspor'da 16 numaralı formayı terletecek.

Güney Koreli oyuncu için Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor kulübünün alabileceği bir oyuncu olmadıklarını ligin ikinci yarısı için kiralık alabildiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Nottingham Forest'dan Ui-jo Hwang. Kore Milli Takımı'nın kaptanlarından. Santrfor mevkiinde oynuyor. Kulübümüze faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Scout ekibimiz de iki sene önce kendisini takip etmişti. Tabii ki kulübümüzün alabileceğimiz bir oyuncu değildi, ligin ikinci yarısı için kiralık alabildik. Hem kulübümüze hem ligimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BİR TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"

"Alanyaspor'un başka transferi olacak mı?" sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Şu an için takımdan ayrılacağı öngörülen bir futbolcumuz yok ama belki bir tane daha transferimiz olabilir" diye konuştu.

UI-JO HWANG: GEÇ BİLE KALDIM

Ui-jo Hwang ise elinden gelenin en iyisi yapacağını belirtti. Takıma katılmak için sabırsızlandığını ifade ederek geç bile kaldığını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere buradaki herkese, bana ilgisinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettirdi. Ben sahada, antrenmanda, maçta, her yerde elimden gelenin en iyisini yapıp takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Geç bile kaldığımı hissediyorum. Bir an önce bu takıma katılıp kulüpteki herkes için, hocalar için, taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapıp maçlar kazanmaya yardımcı olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"KIM MIN-JAE İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜM"

Güney Kore Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Kim Min-Jae'den Süper Lig hakkında bilgi alıp almadığı sorusuna ise Ui-jo Hwang, "Kim Min-Jae ile son zamanlarda olmasa da daha önceden bir konuşmuşluğum olmuştu. Türkiye'nin çok zor, rekabetçi ve iyi bir lig olduğunu söylemişti. Ben de bu ligde mücadele etmek için çok heyecanlıyım" cevabını verdi.

NORWICH CITY'E DE KİRALANMIŞTI

Açıklamaların ardından Ui-jo Hwang, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'in Güney Koreli milli oyuncusu Ui-jo Hwang, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'e kiralanmıştı.