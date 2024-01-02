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Alanya'da seri sürecek
Fatih Tekke'yle son haftalarda çıkış yakalayan Alanyaspor, ligin ikinci yarısına da zaferle girmek istiyor. Üst üste İstanbulspor (1-0), Beşiktaş (3-1) ve Samsunspor'u (3-1) yenen turuncu- yeşilliler, gelecek hafta Güney derbisinde Antalyaspor'a konuk olacak. Fatih Tekke, "Kazanarak seriyi sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz üst sıralar" diye konuştu.
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