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Alanyaspor Anderson Silva'yı kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Silva'yı transfer etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 17:55
Alanyaspor Anderson Silva'yı kadrosuna kattı!

Corendon Alanyaspor Kulübü, Brezilyalı santrfor Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Anderson izlediğimiz, takip ettiğimiz, çok değerli bir oyuncu. Kulübümüze faydalı olacaktır. Corendon Alanyaspor'umuza ve kendisine hayırlı olsun" dedi.

Kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı atan Anderson Silva, "Bu kulübe geldiğim için çok mutlu ve motiveyim. Bu kariyerimdeki yeni bir adım olacak. Bu kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Goller atmak tabi ki güzel ama önemli olan takıma katkıda bulunmak. Taraftarlarımızın stadı tamamen doldurmalarını istiyorum ve Alanyaspor formasını giymek için de sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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