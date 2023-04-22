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Alanyaspor Ömer Erdoğan'la anlaşma sağladı

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yollarını ayırdığı Ersun Yanal'ın yerine teknik direktör Ömer Erdoğan'la anlaşmaya vardı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 11:52
Alanyaspor Ömer Erdoğan'la anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına giren turuncu yeşilli ekip Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı.

"İMZAYA KALDIK"

Son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü çalıştıran 45 yaşındaki Erdoğan, 6 Şubat tarihinden bu yana takım çalıştırmıyordu. Erdoğan konuyla ilgili, "Kesinleşmeden net bir açıklama yapamam. Prensipte tamam, imzaya kaldık" dedi.

Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından kulüp tarafından imza töreninin duyurulması bekleniyor.

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