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Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 17:07
Alanyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı.

Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı. Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu. Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.

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