2026/27 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ancak ilk 11 hafta sonunda zirvenin 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi dünyaca ünlü isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyle Mason Greenwood oldu.