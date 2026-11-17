Fenerbahçe'de Greenwood'a beklenmedik talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'da transfer ettiği Mason Greenwood ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız futbolcuya talip olan dev kulübü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 18:21
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcuyla ise 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Avrupa futbolunun gündemine yeniden oturdu.
MANCHESTER UNITED İSTİYOR
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü.
İngiliz basınında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Arjantinli çalıştırıcı, Manchester United yönetiminden sağ kanada takviye yapılmasını istedi ve bu bölge için Greenwood'un ismini verdi.
25 yaşındaki yıldızın, altyapısında yetiştiği Manchester United'a dönüş ihtimali İngiltere'de büyük yankı uyandırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
İngiliz futbolcu, 2024 yılında Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılıp Marsilya'ya transfer olmuştu.
Fransız ekibinde çıktığı 81 karşılaşmada 48 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.
Geçen yaz Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncunun yeniden Premier Lig'e dönme ihtimali gündeme gelirken, Pochettino'nun bu talebinin nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.
FENERBAHÇE SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Fenerbahçe, futbolcusunu satmayı düşünmüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, tecrübeli oyuncuyla yeni bir görüşme gerçekleştirerek kendisine olan güvenini vurguladı.
Özel bir plan hazırlayan Belözoğlu, Greenwood'u hücumda daha serbest bir rolde ve rakip kaleye daha yakın konumlandırarak skor katkısını artırmayı hedefliyor.
Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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