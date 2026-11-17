Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken Mason Greenwood'un geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, İngiliz futbolcunun yeniden Old Trafford'a dönmesini istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin yıldız oyuncuya ilişkin transfer planı da gündeme geldi. Peki, Mason Greenwood Fenerbahçe'den ayrılacak mı, Manchester United'a mı gidiyor? İşte ayrıntılar...

MASON GREENWOOD FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızı Mason Greenwood'un takımdan ayrılacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

İngiliz futbolcunun Manchester United'ın transfer listesine girdiği öne sürülürken, sarı-lacivertli yönetimin Greenwood'u satmayı düşünmediği iddia edildi.

GREENWOOD MANCHESTER UNITED'A MI GİDİYOR?

İngiliz basınındaki iddialara göre Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, sağ kanada takviye yapılmasını istedi.

Arjantinli çalıştırıcının yönetime sunduğu isimler arasında Greenwood'un bulunduğu belirtildi. Ancak İngiliz kulübünün Fenerbahçe'ye yaptığı doğrulanmış resmî bir teklif bulunmuyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GREENWOOD KARARI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Greenwood ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve İngiliz futbolcuya duyduğu güveni vurguladığı aktarıldı.

Belözoğlu'nun 25 yaşındaki yıldızı hücumda daha serbest bir rolde kullanmayı planladığı öne sürüldü. Teknik heyetin Greenwood'u rakip kaleye daha yakın konumlandırarak skor katkısını artırmayı hedeflediği belirtildi.

MASON GREENWOOD BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Greenwood, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 resmî karşılaşmada 10 gol ve 4 asist kaydetti.

Toplam 14 gole doğrudan katkı sağlayan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

GREENWOOD'UN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u Temmuz 2026'da Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Greenwood'un sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kadroda tutmak istemesi, olası Manchester United transferinin önündeki önemli engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

POCHETTINO MANCHESTER UNITED'DAN SARI-LACİVERTLİ FUYBOLCUYU İSTEYECEK!

Manchester United, Mauricio Pochettino'nun 18 Kasım 2026 tarihinde teknik direktörlük görevine başlayacağını resmen duyurdu.

Arjantinli çalıştırıcının göreve başlamasıyla birlikte ocak ayı transfer planlamasının hız kazanması bekleniyor. Greenwood'un eski kulübüne dönüş ihtimalinin somut bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği ise merakla bekleniyor.