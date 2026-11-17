EuroLeague'de 12. hafta heyecanı yaşanırken temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Dubai Basketbol ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup eden Anadolu Efes, bu sezonki 6. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Dubai Basketbol 59-55 Anadolu Efes (4. ÇEYREK)

ANADOLU EFES'İN MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 12. haftasındaki Dubai Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

DUBAI BASKETBOL- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in, Dubai Basketbol ile oynadığı karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES SON MAÇINDA KAZANDI

EuroLeague'de 11 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, bu maçlarda 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Virtus Bologna ile karşılaştı. Rakibini 103-91 mağlup eden temsilcimiz, aldığı galibiyetle moral kazandı.

DUBAI SON MAÇINDA FARKLI KAYBETTİ

Anadolu Efes'in rakibi Dubai Basketbol ise EuroLeague'deki son karşılaşmasında Olympiakos'a konuk oldu. Yunan temsilcisi karşısında 101-72 mağlup olan Dubai, 11 haftalık periyotta 7 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Ev sahibi ekip, 9. sırada bulunuyor.