Alanya baskını

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 mağlup etti. Konuk ekip 19. dakikada Eduardo'nun golüyle öne geçti. Efecan'ın pasında topla buluşan Portekizli takımını 1-0 öne geçirdi. 28'de yine Efecan'ın pasında bu kez topla buluşan Efkan, kaleci Viviano'yu geçti ve rakip ağları sarsarak durumu 2-0'a getirdi.



ERENCAN BİTİRDİ

56'da Karagümrük farkı 1'e indirdi. Topu kapan Diagne'nin pasında topla buluşan Borini, topu ağlara gönderdi: 1-2. Alanyaspor'da 70'te Eduardo bir kez daha sahne aldı. Candeias'ın ortasında buluştuğu topla durumu 3-1'e getirdi. 72'de Caner'in ortasında Biraschi'nin kafa vuruşunda fark tekrar bire indi: 2-3. 90+3'te sahne alan Erencan, 4-2'lik skoru belirleyen ve 3 puanı getiren isim oldu.



RAKİP OLDULAR

Alanyaspor'da Teknik Direktör Francesco Farioli ve yeni transfer Balkovec, eski takımlarına rakip oldu. 33 yaşındaki çalıştırıcı, geçen yıl İstanbul ekibinde görev yaparken Balkovec de 2020- 2022 arasında Gümrük'te oynamıştı.



VATANDAŞINI MAĞLUP ETTİ

Ligde ilk maçına çıkan Andrea Pirlo, sahadan yenilgiyle ayrıldı. İtalyan hocayı, Alanyaspor'da görev yapan vatandaşı Farioli devirdi. Pirlo yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik" dedi.



MARAFONA YERİNE YUSUF!

Alanyaspor'da Teknik Direktör Farioli, kalede Yusuf Karagöz'ü tercih etti. İtalyan teknik adam, Marafona'yı yedek soyundururken 22 yaşındaki genç eldivene şans verdi. 2 gol yiyen Yusuf, 2 kurtarış yaptı. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında formayı kapan genç kaleci, Süper Lig'de 3 karşılaşmaya çıkmıştı.