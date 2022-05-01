Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.