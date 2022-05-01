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Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:42 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:56
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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