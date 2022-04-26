Haberler Alanyaspor Farioli: fırsatları kaçırdık

Farioli: fırsatları kaçırdık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, kötü bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yakaladığımız fırsatları gole çevirmekte zorlanıyoruz. Sivasspor ligin güçlü ekiplerinden. Mücadelemizi ortaya koyduk ama şans bizimle değildi. İlk 4 için mücadelemiz devam edecek. Pes etmek yok" dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Farioli: fırsatları kaçırdık
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, kötü bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yakaladığımız fırsatları gole çevirmekte zorlanıyoruz. Sivasspor ligin güçlü ekiplerinden. Mücadelemizi ortaya koyduk ama şans bizimle değildi. İlk 4 için mücadelemiz devam edecek. Pes etmek yok" dedi.
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