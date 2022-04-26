Farioli: fırsatları kaçırdık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, kötü bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yakaladığımız fırsatları gole çevirmekte zorlanıyoruz. Sivasspor ligin güçlü ekiplerinden. Mücadelemizi ortaya koyduk ama şans bizimle değildi. İlk 4 için mücadelemiz devam edecek. Pes etmek yok" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, kötü bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yakaladığımız fırsatları gole çevirmekte zorlanıyoruz. Sivasspor ligin güçlü ekiplerinden. Mücadelemizi ortaya koyduk ama şans bizimle değildi. İlk 4 için mücadelemiz devam edecek. Pes etmek yok" dedi.