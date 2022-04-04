Alanyaspor Rize'yi yaktı

Alanyaspor, düşe hattındaki Çaykur Rizespor'u evine eli boş yolladı: 2-1. Akdeniz ekibi, 9'da Emre Akbaba'nın golüyle öne geçtiği maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirirken, 60'ta Efecan Karaca'nın penaltısıyla fark 2'ye çıktı. 66'da ise Papiss Cisse Karadeniz ekibinin tek sayısını kaydetti

HAFTAYA BEŞİKTAŞ

Avrupa iddiasını korumak isteyen Alanyaspor böylece bir virajı daha kayıpsız geçti; Konya ve F.Bahçe ile puan farkını korudu. Düşme hattındaki Rize ise iyice SOS vermeye başladı. Yeşil-mavili takım son 6 haftada 5. mağlubiyetini almış oldu. Haftaya Alanya Beşiktaş, Rize ise Konya ile mücadele edecek.

MÜCADELE İYİYDİ

ALANYA'NIN teknik direktörü Francesco Farioli, takımını kutladı. Kazanmayı hak ettiklerini belirten İtalyan hoca "Mücadelemiz iyiydi. Bunu sürdüreceğiz" dedi.

ÇOK HATA YAPTIK

Rizespor hocası Bülent Korkmaz, "Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor" dedi. Korkmaz, fazla sayıda bireysel hata yaptıklarını da söyledi.