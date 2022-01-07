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SON DAKİKA - Alanyaspor'da corona depremi! 13 isim pozitif

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da corona virüsü depremi yaşanıyor. Akdeniz ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, teknik direktör Francesco Farioli, 7 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 12:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 12:38
SON DAKİKA - Alanyaspor'da corona depremi! 13 isim pozitif

Alanyaspor'da 13 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Akdeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Francesco Farioli, 7 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin COVID-19'a yakalandıkları duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır.

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